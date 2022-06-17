Правительство разработает новую стратегию автопрома России

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября обновить стратегию развития автомобильной промышленности «с учетом сегодняшних реалий». По его словам, ключевым элементом стратегии должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств, их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность отрасли в целом, пишет газета «Коммерсант».

Как отметил глава государства, ключевым компонентом развития отрасли является научно-техническое развитие. «Необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета России. Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране. Но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российскими», – сказал В. Путин.

В связи с уходом с российского рынка ряда поставщиков-участников широкой кооперации по производству автомобилей, объемы выпуска продукции резко упали. В связи с этим правительству поручено проработать комплекс мер поддержки отрасли и стабилизации внутреннего рынка. Первостепенной задачей, по мнению главы государства, становится обеспечение работы автомобильных заводов в России, снабжение их необходимыми компонентами, сохранение занятости коллективов предприятий. Вторая задача – обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых.

Президент отдельно коснулся вопроса снижения спроса на коммерческий автотранспорт и предложил расширить меры поддержки этого направления. Также В. Путин заявил о необходимости обновления парка общественного транспорта в регионах: троллейбусов, автобусов, которые действуют, работают на городских и пригородных маршрутах.

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Фото: АВТОВАЗ