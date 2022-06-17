На поддержку спроса на автомобили в 2022 году выделят 20,7 млрд рублей

На поддержку спроса на автомобили в России в 2022 году будет выделено 20,7 млрд рублей, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома.

«В первую очередь, это возобновление по автокредитованию – 10,2 млрд рублей, 4,9 млрд рублей – на льготный лизинг, 2,6 млрд рублей – на скидки по электрическому транспорту, и 3,3 млрд рублей – на газомоторную технику», – цитирует главу Минпромторга агентство «Интерфакс».

По его словам, данные госпрограммы должны быть реализованы в ближайшее время, чтобы простимулировать рынок именно той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена российским потребителям.

Как отметил Д. Мантуров, автопроизводители и дилеры в России располагают запасами автомобилей, однако из-за высоких цен существует недостаток платежеспособного спроса, который и необходимо стимулировать.

Согласно прогнозу Минпромторга РФ, продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут составить порядка 750 тыс. штук, что на 55% ниже показателя за прошлый год. За пять месяцев 2022 года российский авторынок сократился на 52% до 318114 единиц, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

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