ГАЗ в мае 2022 года снизил продажи в России на 57%

Горьковский автозавод в мае реализовал 1890 легких коммерческих автомобилей, что на 57% ниже показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2022 года в нашей стране было продано 13119 автомобилей марки ГАЗ (-32%), согласно данным АЕБ.

Лидером продаж в прошлом месяце остается «ГАЗель» с показателем 1307 реализованных автомобилей (-65%). Спрос на ГАЗ «Соболь» снизился на 14% до 583 машин.

Стоит отметить, что на Горьковском автозаводе был выпущен приказ о возможном переходе на режим 4-дневной рабочей недели с 19 мая по 18 ноября 2022 года в связи с возможным падением объемов производства, вызванным проблемами с поставкой комплектующих и нарушением логистических цепочек. Однако сокращенная рабочая неделя на сегодняшний день не вводилась, и в июне ГАЗ продолжает работать в графике полной рабочей недели.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», линейку коммерческих автомобилей нового поколения «ГАЗель NN», которая на сегодняшний день включает бортовую модификацию, цельнометаллический фургон полной массой 3,5 т, фургон-комби и микроавтобус, в дальнейшем пополнят шасси и различные варианты спецтехники. В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель NEXT», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 т, который был представлен в рамках международной выставки Comtrans 2021.

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Фото: ГАЗ