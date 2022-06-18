Названы самые продаваемые модели Renault в России по итогам мая 2022 года

Российские дилеры Renault в мае реализовали 1789 автомобилей – на 86% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2022 года продажи Renault на российском рынке составили 26412 машин, что на 54% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,3% против 8,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановил свой выбор 561 потребитель (-85%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, чьи продажи составили 361 единицу (-88%). Третий результат показалхэтчбек Renault Sandero – 315 реализованных автомобилей (-86%). Кроссовер Renault Kaptur по итогам мая нашел 301 покупателя, что на 83% ниже показателя годичной давности. Замывает пятерку лидеров купе-кроссовер Renault Arkana с показателем 250 проданных машин (-85%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Что касается московского завода «Рено Россия», то он переименован «Москвич», и модельный ряд Renault на нем выпускаться не будет.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: Renault