Стали известны лучшие бренды по продажам автомобилей с пробегом в РФ | АВТОСТАТ

Стали известны лучшие бренды по продажам автомобилей с пробегом в РФ

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Стали известны лучшие бренды по продажам автомобилей с пробегом в РФ

Прогноз российского рынка легковых автомобилей с пробегом на 2022 год (ежемесячный мониторинг)
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Агентство «АВТОСТАТ» огласило итоги национальной премии «USED CAR AWARDS 2022». Награждение лауреатов Премии прошло в рамках форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», который прошел 16 июня в Москве.

К участию в премии «USED CAR AWARDS 2022» были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 16 марок.

При составлении рейтинга все дистрибьюторы (бренды) были сгруппированы по сегментам – массовый и премиальный. В каждом из них был выбран лучший бренд в трех номинациях:
- объем продаж автомобилей с пробегом;
- организация продаж автомобилей с пробегом;
- соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым.

Подробно ознакомиться с итогами ежегодной профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2022» можно в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: АВТОСТАТ

Стали известны лучшие бренды по продажам автомобилей с пробегом в РФ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажиавтомобили с пробегоммарки-лидерыused car awards

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