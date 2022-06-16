Стали известны лучшие бренды по продажам автомобилей с пробегом в РФ

Агентство «АВТОСТАТ» огласило итоги национальной премии «USED CAR AWARDS 2022». Награждение лауреатов Премии прошло в рамках форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», который прошел 16 июня в Москве.
К участию в премии «USED CAR AWARDS 2022» были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 16 марок.
При составлении рейтинга все дистрибьюторы (бренды) были сгруппированы по сегментам – массовый и премиальный. В каждом из них был выбран лучший бренд в трех номинациях:
- объем продаж автомобилей с пробегом;
- организация продаж автомобилей с пробегом;
- соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым.
Подробно ознакомиться с итогами ежегодной профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2022» можно в специально подготовленном пресс-релизе.
Фото: АВТОСТАТ