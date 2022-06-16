На авторынке РФ начала сокращаться доля «автоматов»

В России наблюдается снижение доли продаж автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ)*. Это зафиксировали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС) по рынку новых легковых машин.

Если в январе нынешнего года доля автомобилей с АТ составляла 68,3% от общего объема реализации, то в феврале этот показатель вырос до 69,2%, достигнув исторического максимума. Затем началось его постепенное снижение: март – 68,6%, апрель – 67,4%, май – 66,3%.

Сокращение доли «автоматов» на рынке РФ эксперты агентства «АВТОСТАТ» связывают с приостановкой поставок практически всех премиальных автомобилей в Россию из-за введенных санкций. Почти все такие машины продаются с АТ.