На авторынке РФ начала сокращаться доля «автоматов» | АВТОСТАТ

На авторынке РФ начала сокращаться доля «автоматов»

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На авторынке РФ начала сокращаться доля «автоматов»

Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России
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В России наблюдается снижение доли продаж автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ)*. Это зафиксировали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС) по рынку новых легковых машин.

Если в январе нынешнего года доля автомобилей с АТ составляла 68,3% от общего объема реализации, то в феврале этот показатель вырос до 69,2%, достигнув исторического максимума. Затем началось его постепенное снижение: март – 68,6%, апрель – 67,4%, май – 66,3%.

Сокращение доли «автоматов» на рынке РФ эксперты агентства «АВТОСТАТ» связывают с приостановкой поставок практически всех премиальных автомобилей в Россию из-за введенных санкций. Почти все такие машины продаются с АТ.

На авторынке РФ начала сокращаться доля «автоматов»

Соответственно отмечается увеличение доли продаж автомобилей на «механике». Так, с февраля по май она выросла с 30,8% до 33,7%.

Более подробная информация о продажах автомобилей не только за месяц, но и по неделям, причем в разбивке по разным критериям, содержится в новом обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажиакппавтоматическая трансмиссия

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