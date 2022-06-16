АВТОВАЗ рассчитывает возобновить выпуск обновленной LADA Vesta в начале 2023 года

АВТОВАЗ рассчитывает вновь запустить производство обновленной LADA Vesta в Ижевске в начале 2023 года. Об этом агентству «Прайм» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, добавив, что недавно началось производство «антисанкционной» комплектации LADA Granta, которая стала самым доступным новым легковым автомобилем в России.

Напомним, в феврале 2022-го завод «ЛАДА Ижевск» начал производство обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей.

Что касается внешних изменений LADA Vesta, в передний бампер интегрирована изящная дуга, отходящая от корпуса блок-фары и отделенная серебристым молдингом. Сам бампер обладает более развитым рельефом, который особенно выразителен благодаря новой форме Икс-образных молдингов. У нового автомобиля – полностью светодиодная оптика: фары, противотуманные огни, задние фонари. Дизайн решетки радиатора рестайлинговой LADA Vesta отличается в зависимости от версии автомобиля. В стандартных версиях ее пересекает два хромированных молдинга, которые повышают динамичность облика и визуально расширяют автомобиль. У Cross-версий фальшрадиторная решетка имеет крупноячеистый рисунок, соответствующий внедорожному характеру автомобиля. Также увеличен логотип LADA. Задний бампер выполнен в спортивном дизайне, что подчеркивают два декоративных раструба выхлопной системы. Новая крышка багажника в своей вертикальной части имеет две новых выштамповки, которые визуально удлиняют автомобиль. Для рестайлинговой LADA Vesta предусмотрен новый дизайн 16-ти и 17-дюймовых колесных дисков, представляющий собой комбинацию черного лака и алмазной шлифовки.

Во сколько обходится содержание «Весты» (и других моделей) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ