АВТОВАЗ заявил о готовности обеспечить чиновников автомобилями при необходимости

АВТОВАЗ выразил готовность обеспечить чиновников автомобилями, если будет принято соответствующее решение. Об этом агентству «ТАСС» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ-2022. Ранее сегодня гипотетическую идею пересадить отечественных чиновников на автомобили LADA озвучил министр финансов Антон Силуанов. Как пояснили в Минфине, данное заявление было сделано в контексте повышения спроса не только со стороны граждан, но и со стороны государства.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа.

Более подробная информация о продажах новых легковых автомобилей LADA (в разрезе моделей, регионов, дилеров и т.п.) содержится в соответствующей Бизнес-справке, которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ