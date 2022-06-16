«Автотор» рассказал о планах производства электромобилей

Калининградский завод «Автотор», который занимается реализацией проекта по созданию производства электромобилей, в настоящее время определяется с модельным рядом. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил генеральный директор «Автотор Холдинг» Александр Сорокин, добавив, что от производства автомобилей с ДВС предприятие не отказывается, но делает ставку на электромобили как перспективное направление, которое будет захватывать новые сегменты рынка.

«Имеющиеся на «Автоторе» и уже созданные новые производственные мощности могут быть использованы в том числе для размещения производства электромобилей. В завершающей стадии строительство новых корпусов, в которых будет располагаться производство автокомпонентов. В следующем году мы должны запустить 7 новых заводов по производству автокомпонентов, которые необходимы как для производства электромобилей, так и для классических автомобилей. Планируем производить электродвигатели, аккумуляторные батареи. Литий-ионные аккумуляторные ячейки мы будем получать с предприятия «Росатома», которое создается сейчас в Калининградской области, а батарею будем собирать у себя. Таким образом, получается совместное производство. Планируется также выпускать системы управления – их в электромобиле достаточное количество – это управление процессами в самом аккумуляторе, управление двигателем – силовой установкой, управление процессом зарядки и все остальные системы, которые существуют в автомобиле. На сегодняшний день у нас уже налажено производство бамперов, сидений, системы выпуска для классических автомобилей – и эти технологии будут углубляться. Много изделий будет поставлять для нашего производства предприятие «Росатома». Это в первую очередь литий-ионные ячейки, системы накопления энергии, высоковольтная проводка, разъемы, коннекторы – то, без чего невозможно обойтись при выпуске электромобилей». – рассказал Александр Сорокин.

Напомним, в декабре 2021 года «Автотор Холдинг» подписал дополнительное соглашение к действующему специнвестконтракту, которое предполагает расширение номенклатуры выпускаемой продукции электромобилями (с локализацией электродвигателя, тяговой батареи и инвертора) и автокомпонентами. Предполагается увеличение совокупного объема инвестиций с 12 млрд рублей до 32 млрд рублей.

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Фото: «Автотор»