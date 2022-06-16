LADA Granta Classic 2022 стоит на 10 – 11% дешевле предыдущей версии

Сегодня, 16 июня, АВТОВАЗ объявил цены на упрощенную LADA Granta и начал ее продажи – автомобили доступны в кузовах «седан», «лифтбек» и «универсал». Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ», стоимость новой версии – LADA Granta Classic 2022 – оказывается на 10 – 11% ниже, чем у предыдущей.

Если прежде цена седана «Гранта» начиналась с отметки 761 500 рублей (комплектация Classic), то в версии Classic 2022 он уже стоит 678 300 рублей. То есть, это уже на 10,9% меньше. В рублевом эквиваленте разница будет чуть более 83 тысяч.

В свою очередь, минимальная цена лифтбека LADA Granta раньше составляла 781 500 рублей. Теперь же она равна 698 300 рублей. А это минус 10,6%. Или на те же 83 200 рублей меньше.