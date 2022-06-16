Главная причина покупки автомобилей с пробегом – резкий рост цен на новые машины

В рамках форума «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» руководитель отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ» Татьяна Малыгина выступила с докладом «Автомобиль с пробегом – в фокусе внимания покупателей».

Совместно с Авто Mail.ru агентством «АВТОСТАТ» был проведен онлайн-опрос по автомобилям с пробегом, в котором приняло участие более 1500 респондентов.

Почему покупатели отдают предпочтение именно подержанным машинам? 56,4% опрошенных ответили, что новые автомобили сильно выросли в цене и стали недоступны. Второй по популярности ответ (51,9%): авто с пробегом дешевле, чем аналогичные новые. 26,5% респондентов хотели бы купить новый автомобиль, но денег хватает лишь на б/у транспортное средство.

Какой автомобиль планируют покупать? 69% покупают машину взамен предыдущей. 17,3% покупают дополнительный автомобиль в семью, а для 10,1% респондентов – это будет их первая машина.

Китайские автомобили с пробегом пользуются спросом у покупателей. Об этом говорит положительная динамика продаж. При этом 49,5% опрошенных, скорее всего, не рассматривают к покупке автомобиль из Поднебесной. 30,1% респондентов – будут рассматривать, а 20,4%– категорически против китайский брендов.