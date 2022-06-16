В первой половине июня компании не повышали цены на новые автомобили | АВТОСТАТ

В первой половине июня компании не повышали цены на новые автомобили

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В первой половине июня компании не повышали цены на новые автомобили

Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)
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Автопроизводители, работающие в РФ, перестали поднимать цены на свои автомобили. Такой вывод делают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов, который провели специалисты портала «Цена Авто».

Так, в первой половине июня* ни одна из компаний не повышала цены на новые автомобили. При этом немецкий премиум-бренд BMW их даже понизил – удешевление по всему модельному ряду составило от 11% до 20%.

Напомним, что в марте цены на машины подняли 26 брендов, официально представленных на российском рынке. Тогда на фоне резкого падения курса российского рубля, вызванного последствиями военной спецоперации на Украине, новые автомобили подорожали в среднем на 35 – 45%.

Но затем рубль начал укрепляться, а число марок, повышавших цены на машины, стало сокращаться. Например, в апреле удорожание продукции произошло у 14 автопроизводителей, а в мае – только у шести. Причем отдельные бренды даже начали снижать цены – в последний месяц весны это сделал китайский Haval (подешевели кроссовер Jolion и внедорожник H9).

В первой половине июня компании не повышали цены на новые автомобили

Впрочем, у целого ряда брендов информация о ценах на официальных сайтах по-прежнему либо отсутствует, либо представлена по состоянию на февраль или март. Среди них – Audi, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volvo и другие.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* С 1 по 15 июня 2022 года

Фото: АВИЛОН, КЛЮЧАВТО

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилилегкие коммерческие автомобилицены

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