С 2014 года средняя цена автомобиля с пробегом выросла в 2,7 раза

Сегодня аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит VII ежегодный форум автомобильного бизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты». Конференция началась с доклада исполнительного директора агентства Сергея Удалова. Он рассказал о текущей ситуации на рынке подержанных автомобилей.

За первые 5 месяцев 2022 года в России было реализовано 1,82 млн машин с пробегом. Продажи упали на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом доля сегмента автомобилей «до 7 лет» составляет 21%. Несмотря на серьезное падение, на 1 проданный новый легковой автомобиль приходится 6 подержанных.

Продажи массового сегмента с января по май текущего года упали на 20,3%. Премиальный сегмент показал «чуть лучший» результат – минус 13,9%. Лидерами массового сегмента являются бренды LADA, Toyota и Hyundai. В премиальном сегменте перовую тройку образуют Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Средняя цена автомобиля с пробегом выросла по отношению к 2014 году на 167%. При этом машины «от 7 лет и старше» подорожали на 156%, а б/у авто возрастом до 7 лет взлетели сразу на 251%. Средняя стоимость автомобиля с пробегом составляет 1 162 977 рублей. Тогда как в 2021 году эта цифра не превышала 1 миллиона (787 752 рубля).