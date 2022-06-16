Российский авторынок в мае 2022 года опустился на девятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в мае установил очередной антирекорд, продолжил терять позиции в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в мае стала Германия, где было продано 207199 машин (-10,2%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 126809 машин (-10,1%). Третий результат показала Великобритания – 124397 проданных автомобилей (-20,6%).

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 121299 машин (-15,1%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), запуск мер по субсидированию покупки экологически чистых машин во второй половине мая позволил несколько смягчить продолжающееся падение продаж, хотя оно по-прежнему измеряется двузначными величинами. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в мае снизился на 10,9% и составил 84977 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это лучший результат с начала года, хотя он все еще примерно на 30% ниже уровня «доковидного» 2019-го, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита электронных компонентов для их производства.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась с седьмой на девятую строчку европейского рейтинга, пропустив вперед Бельгию и Швецию. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце составили 24268 единиц (-83,5%).

О том, как дальше будет складываться ситуация с продажами машин в нашей стране, читайте в отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год (ежемесячный мониторинг)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».