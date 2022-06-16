АВТОВАЗ объявил цену на упрощенную LADA Granta и начал ее продажи

АВТОВАЗ начал продажи самого доступного нового автомобиля на российском рынке – Granta Classic 2022 модельного года. Цены на упрощенную LADA Granta в кузове «седан» начинаются от 678,3 тыс. рублей, а по схеме трейд-ин или при использовании кредитной программы LADA Finance предоставляется скидка в размере 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В комплектацию LADA Granta Classic’22 входит электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с 4 динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.

LADA Granta Classic’22 отличается списком элементов, которые ранее были характерны только для более высоких комплектаций – это окрашенные в цвет кузова молдинги дверей, ручки и корпуса зеркал.

Помимо седана, в комплектации Classic’22 предлагаются лифтбек и универсал семейства LADA Granta. В качестве опции покупатели Granta могут заказать 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.

LADA Granta Classic’22 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.

По итогам пяти месяцев 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 65% до 20082 машин. В результате вазовский «бюджетник» стал самой продаваемой моделью на российском авторынке.

«LADA Granta всегда была и остается народным автомобилем, который пользуется большим спросом у россиян. LADA Granta Classic’22 – это долгожданная версия, баланс цены и качества, она, несомненно, будет востребована у потребителей в текущих рыночных и экономических условиях. Мы уже видим, что не сможем в июне удовлетворить спрос тем количеством автомобилей, которое получим из производителя. Запрос покупателей этой версии именно на новый автомобиль, надежный, вместительный, экономичный, с современным дизайном и при этом по доступной цене», – рассказала агентству «АВТОСТАТ» директор по продажам LADA ГК «Прагматика» Надежда Голибина.

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Фото: АВТОВАЗ