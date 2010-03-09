Sollers взял в кредит 150 млн. рублей на закупку машинокомплектов | АВТОСТАТ

Sollers взял в кредит 150 млн. рублей на закупку машинокомплектов

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Связь-банк открыл «Sollers – Дальний Восток» кредитную линию на 150 млн. долларов в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ сроком до конца 2015 гола. Как сообщает Autonews, кредит предоставлен в рамках проекта, финансируемого совместно с ВЭБом, который является главным акционером Связь-банка.
Выделенные средства планируется направить на приобретение машинокомплектов для сборочного производства корейских внедорожников SsangYong, японских коммерческих грузовиков Isuzu и спецавтомобилей для нужд социальной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа на базе Fiat Ducato: маршрутных такси, автомобилей «скорой помощи», школьных автобусов, инкассаторских автомобилей и т. д.
В 2010 году на заводе «Sollers – Дальний Восток» планируется выпустить 10 тысяч внедорожников SsangYong, не менее 1 тысячи грузовиков Isuzu и порядка 500 спецавтомобилей на базе FIAT Ducato. Производственные мощности предприятия на первом этапе составят 15 тысяч автомобилей в год с дальнейшим расширением до 40 тысяч автомобилей в год к 2012 году. Проектом также предусмотрено создание производств автокомпонентов, которые обеспечат высокую степень локализации выпускаемых автомобилей.

Источник: АВТОСТАТ
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