Европейский авторынок в мае 2022 года сократился на 13%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая снизились на 12,9% и составили 847941 машину. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика фиксируется десятый месяц подряд и обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются начавшимися проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. По итогам пяти месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 4 млн 067 тыс. 661 единицу (-13,5%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за май, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 102402 машины (-19,9%). Второе место удерживает Toyota с показателем 65134 автомобиля (+2,9%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 55860 машин (-14,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (53892 шт., -14%) и Mercedes-Benz (52351 шт., -7,1%).

Эти и другие автомобили еще можно найти в России. С полным списком автодилеров по городам РФ можно ознакомиться здесь.