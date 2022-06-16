Президент России на ПМЭФ обсудит вопросы развития автопрома

Президент России Владимир Путин сегодня на полях Петербургского международного экономического форума проведет встречу с представителями бизнеса и членами правительства, чтоб обсудить вопросы развития российского автопрома.

Как пишет агентство «Прайм», большинство иностранных автоконцернов на данный момент приостановили поставки и производство машин в России. Это связано как с логистическими проблемами, так и с политической позицией. Российские производителей легковых автомобилей также испытывают трудности из-за отсутствия комплектующих. Между тем, власти приняли ряд решений, чтобы снизить негативные последствия и обеспечить их работу в условиях санкций. Так, была отсрочена уплата утилизационного сбора, предоставлена возможность льготного займа. А вот госпрограммы льготного автокредитования и лизинга на данный момент возобновлять не планируется, поскольку в условиях нарушенных цепочек поставок в этом нет смысла.

Курирующий отрасль вице-премьер Юрий Борисов сообщил о выделении порядка 30 млрд рублей на поддержку автопрома. При этом отечественные автозаводы из-за санкций будут вынужден перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, но эта мера – временная и не повлияет на потребительские характеристики автомобилей. По его словам, сотрудничество с новыми поставщиками и открытие новых логистических коридоров в будущем создаст благоприятные условия для стабильной работы российского автопрома. В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сейчас обсуждается с несколькими китайскими автоконцернами возможность их участия в автомобильных предприятиях России, однако названия компаний министр раскрывать не стал.

«Если смотреть глобально, то автомобильная отрасль в России не может перестать существовать, потому что только в производстве задействовано более 300 тыс. сотрудников. Просто невозможно столько людей оставить без работы. Я убежден, что меры государственной поддержки будут направлены на создание преференций для автопроизводителей, которые будут выстраивать процессы на российских заводах», – комментирует директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

По данным Росстата, за четыре месяца 2022 года с российских конвейеров сошло 264 тыс. легковых автомобилей – это на 47,4% меньше, чем годом ранее. Производство грузовых автомобилей в январе-апреле составило 52,5 тыс. единиц, что на 5,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Согласно прогнозу Минпромторга РФ, продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут составить порядка 750 тыс. штук, что на 55% ниже показателя за прошлый год. За пять месяцев 2022 года российский авторынок сократился на 52% до 318114 единиц, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

«В целом по рынку спрос улучшается. Но это связано исключительно со стабилизацией ситуации и постепенным снижением ставки кредитования. В случае полного прекращения продаж автомобилей некоторыми брендами, их место будет занято другими, новыми и оставшимися дистрибуциями. По продаже новых авто в этом году прогноз такой, что их будет продано меньше, чем в 1998 и 1999 кризисных годах», – говорит Алексей Макаров.

О текущей ситуации в росиийском автопроме – читайте в нашем специальном материале.

Фото: АВТОВАЗ