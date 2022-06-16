В Питере – ПМЭФ, а в Москве – «Used Cars Forum – 2022»! | АВТОСТАТ

В Питере – ПМЭФ, а в Москве – «Used Cars Forum – 2022»!

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В Питере – ПМЭФ, а в Москве – «Used Cars Forum – 2022»!

Прогноз российского рынка легковых автомобилей с пробегом на 2022 год (ежемесячный мониторинг)
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Пока в Северной столице проводится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в главном городе страны, Москве, тоже проходит важное (в рамках автобизнеса) событие – форум «Used Cars Forum – 2022», организованный агентством «АВТОСТАТ».

Сегодня, 16 июня, на этом мероприятии, посвященном рынку автомобилей с пробегом, соберутся ведущие эксперты автобизнеса. В нынешних реалиях продажа подержанных машин является одним из инструментов, которые позволяют дилерам выжить, а покупателям хоть как-то разнообразить свой выбор в условиях дефицита новых машин.

«Новых нет, но вы держитесь!» – такова тема одного из круглых столов, запланированных в ходе форума. И конечно, по традиции здесь будет профессиональный обзор рынка со стороны экспертов, главные тренды, лучшие инструменты дилерского бизнеса и многое другое.

Одним из ключевых событий форума станет объявление итогов премии «Used Car Awards – 2022». Хотите узнать, какие бренды стали лучшими по продаже автомобилей с пробегом – присоединяйтесь к нам! Участие доступно как офлайн, так и онлайн.

Более подробная информация и регистрация – здесь.

В Питере – ПМЭФ, а в Москве – «Used Cars Forum – 2022»!

Источник: АВТОСТАТ

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