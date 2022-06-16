Mercedes-Benz отзывает в России 600 седанов C-Class

Компания «Мерседес-Бенц Рус» 15 июня объявила об отзыве 602 седанов Mercedes-Benz C-Class, реализованных в период с 2021 по 2022 годы. Причина отзыва: на определенных автомобилях С-Класса программное обеспечение блока управления подушками безопасности может не соответствовать спецификациям, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Во время инициализации блока управления подушками безопасности может быть ошибочно распознана внутренняя неисправность. В этом случае объем функций блока управления подушками безопасности может быть ограничен. Вследствие этого будут загораться контрольные лампы (Airbag, ESP), а также появляться различные сообщения на комбинации приборов. В случае аварии с переворотом автомобиля системы удержания пассажиров могут быть ошибочно не активированы, из-за чего повысится риск получения травм водителем и пассажирами. На всех автомобилях необходимо актуализировать программное обеспечение блока управления подушками безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в начале марта компания «Мерседес-Бенц Рус» приостановила экспорт легковых и малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, Росстандарт продолжит объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами. Как отмечают в ведомстве, компании, не выполняющие эти требования, ждут санкции в виде штрафов и вплоть до приостановки деятельности. Между тем, об отказах в ремонте в рамках отзывов, что потенциально может привести к ДТП, говорят владельцы гарантийных автомобилей. В таких случаях следует обращаться с претензиями и судебными исками, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, невозможность выполнения отзывных кампаний неизбежно ухудшит безопасность движения, и недавно налаженная практика по организации отзывных кампаний в России разбивается о нынешнюю сложную ситуацию.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Mercedes-Benz