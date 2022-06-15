Названы отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью | АВТОСТАТ

Названы отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью

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Названы отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели очередное исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value) и определили модели отечественных марок, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 1 квартала 2022 года.

Согласно результатам исследования, по этому показателю среди отечественных машин лидирует 3-дверный внедорожник LADA 4x4, который оснащается только двигателем 1,7 л (83 л.с.), механической КП и полным приводом. Через три года после покупки, совершенной в 1 квартале 2019 года, индекс Residual value у этой модели в среднем составляет 129,8%.

На втором месте в этом рейтинге располагается седан LADA Vesta, укомплектованный 1,6-литровым двигателем (106 л.с.) и «роботом». Индекс RV данной модели составляет 126,4%. Замыкает тройку лидеров внедорожник УАЗ «Хантер» (оснащается исключительно мотором 2,7 л (135 л.с.), МКП, полным приводом). Его результат равен 124,7%.

Названы отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Таким образом, владельцы перечисленных автомобилей сегодня могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены. Причем это касается моделей всех брендов, которыми владеют россияне – не только отечественных. Причина – рост цен на машины, который резко усилился в 1 квартале нынешнего года.

Более подробная информация содержится в исследовании «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», которое можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Партнер премии «Residual value – 2022» (сохранность остаточной стоимости автомобиля):

Названы отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Фото: LADA, УАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиresidual valueмодели-лидерыотечественные маркиladalada 4x4lada vestaуазуаз hunter

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