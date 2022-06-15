Названы отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели очередное исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value) и определили модели отечественных марок, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 1 квартала 2022 года.

Согласно результатам исследования, по этому показателю среди отечественных машин лидирует 3-дверный внедорожник LADA 4x4, который оснащается только двигателем 1,7 л (83 л.с.), механической КП и полным приводом. Через три года после покупки, совершенной в 1 квартале 2019 года, индекс Residual value у этой модели в среднем составляет 129,8%.

На втором месте в этом рейтинге располагается седан LADA Vesta, укомплектованный 1,6-литровым двигателем (106 л.с.) и «роботом». Индекс RV данной модели составляет 126,4%. Замыкает тройку лидеров внедорожник УАЗ «Хантер» (оснащается исключительно мотором 2,7 л (135 л.с.), МКП, полным приводом). Его результат равен 124,7%.