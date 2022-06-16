Представлен обновленный Ford Focus для Китая

Компания Ford представила обновленный Focus для рынка Китая. Таким образом, китайская версия модели пережила уже второй рестайлинг после смены поколения в 2018 году.

Как пишет портал Autonews.ru, характерной особенностью китайского Ford Focus стала решетка радиатора, которая «сливается» с передними фарами, что по задумке дизайнеров должно придать машине более агрессивный внешний вид. На это будет работать и черная окантовка решетки радиатора и воздухозаборников, которая станет контрастировать с цветом кузова передних крыльев.

В Китае обновленный Ford Focus будет продаваться с кузовами «седан» и пятидверный «хэтчбек» и только с одним бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 180 л.с. Вместе с мотором будет работать автоматическая 8-ступенчатая коробка (для сравнения, на европейском рынке ставят 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями). При этом внедорожной версии Cross не появится, зато будет «спортивная версия» ST-Line (которая тоже будет иметь 180-сильный мотор, но получит более агрессивную внешность с 18-дюймовыми дисками с красными тормозными суппортами).