КАМАЗ поставит в Москву обновленные электробусы

КАМАЗ начал поставки в Москву партии обновленных электробусов: в ближайшее время в распоряжение заказчика будет передано 14 электробусов КАМАЗ-6282 улучшенной модификации, еще 8 экземпляров поступит в автопарки столицы до конца июня.

Как отметил в ходе приемки транспорта генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул, у этих электробусов, которые в самое ближайшее время выйдут на улицы города Москвы, увеличенная дальность хода – свыше 80 км, а также полностью электрический отопитель. Также среди внедренных новшеств – улучшенная климатическая система, сообщает пресс-служба КАМАЗа. В частности, у водителя теперь появилась возможность регулировать температуру в своей кабине отдельно от пассажирского салона.

Кроме того, электробус оборудован адаптивным светом, который будет меняться от холодного к теплому в зависимости от времени суток. Помимо этого, в салоне (на накопительной площадке) появился четвертый валидатор для оплаты проезда, кнопки на электробусах срабатывают еще быстрее, передний указатель маршрута стал больше, номер маршрута крупнее, а сам текст – ярче. Напольное покрытие стало еще прочнее, что увеличивает его срок службы.

Ожидается, что обновленные электробусы «КАМАЗ» начнут перевозить пассажиров уже в июне. Сейчас на линиях Москвы работает 1000 электробусов, из которых 750 – камазовской сборки. Ежедневно они перевозят около 400 тыс. пассажиров по 72 маршрутам столицы.

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Фото: КАМАЗ