За вторую неделю июня в России выросли лишь продажи грузовиков | АВТОСТАТ

За вторую неделю июня в России выросли лишь продажи грузовиков

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За вторую неделю июня в России выросли лишь продажи грузовиков

Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России
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9 526 экземпляров автомобильной техники было реализовано в России за вторую неделю* июня 2022 года. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт» (ЭПТС). Эксперты также отмечают, что этот показатель на 9% меньше, чем за первую неделю июня (10 451 шт.).

Почти три четверти от общего количества проданной за прошедшую неделю новой автомобильной техники пришлось на легковые автомобили. Их объем составил 7 020 штук и оказался на 11% меньше, чем неделей ранее. Отметим, что уже почти три месяца подряд недельные продажи легковых автомобилей не могут преодолеть планку в 10 тысяч единиц.

Около 14% в общем объеме заняли грузовые автомобили, что эквивалентно 1 323 реализованным экземплярам. При этом они показывают рост на 8% – единственным из всех сегментов. Более того, продажи новых грузовиков растут уже четвертую неделю подряд.

За вторую неделю июня в России выросли лишь продажи грузовиков

Чуть меньше было продано LCV (1 029 шт.), которые, как и легковые машины, показали падение (-7%). Оставшиеся 154 штуки – это автобусы. Их реализация упала на 35%.

Более подробная информация о продаже автомобильной техники по неделям содержится в специальном обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* За период с 6 по 12 июня

Фото: КАМАЗ, ГАЗ

Источник: АВТОСТАТ

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