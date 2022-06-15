За вторую неделю июня в России выросли лишь продажи грузовиков

9 526 экземпляров автомобильной техники было реализовано в России за вторую неделю* июня 2022 года. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт» (ЭПТС). Эксперты также отмечают, что этот показатель на 9% меньше, чем за первую неделю июня (10 451 шт.).

Почти три четверти от общего количества проданной за прошедшую неделю новой автомобильной техники пришлось на легковые автомобили. Их объем составил 7 020 штук и оказался на 11% меньше, чем неделей ранее. Отметим, что уже почти три месяца подряд недельные продажи легковых автомобилей не могут преодолеть планку в 10 тысяч единиц.

Около 14% в общем объеме заняли грузовые автомобили, что эквивалентно 1 323 реализованным экземплярам. При этом они показывают рост на 8% – единственным из всех сегментов. Более того, продажи новых грузовиков растут уже четвертую неделю подряд.