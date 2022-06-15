Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 30%

В мае 2022 года жители нашей страны приобрели 326,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки данных АО «Электронный паспорт». В рамках подготовки к форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2022» эксперты отмечают, что этот объем на 7% меньше, чем в апреле, и на 30% ниже результата мая 2021 года.

Самой популярной маркой на вторичном рынке РФ традиционно является отечественная LADA – в прошлом месяце россияне стали обладателями 90,8 тыс. таких подержанных машин. При этом доля LADA на «вторичке» в мае выросла до 27,8%, хотя год назад она составляла 23,1%. Среди подержанных иномарок жители России по-прежнему предпочитают Toyota. Так, в мае они купили 32,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом японского бренда. Также в ТОП-5 самых популярных марок здесь попали: Hyundai (17,5 тыс. шт.), Kia (16,1 тыс. шт.) и Nissan (15,9 тыс. шт.). При этом все перечисленные бренды в мае продемонстрировали рыночное падение – в диапазоне от 16% (LADA) до 40% (Kia).