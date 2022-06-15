Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 30%

В мае 2022 года жители нашей страны приобрели 326,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки данных АО «Электронный паспорт». В рамках подготовки к форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2022» эксперты отмечают, что этот объем на 7% меньше, чем в апреле, и на 30% ниже результата мая 2021 года.
Самой популярной маркой на вторичном рынке РФ традиционно является отечественная LADA – в прошлом месяце россияне стали обладателями 90,8 тыс. таких подержанных машин. При этом доля LADA на «вторичке» в мае выросла до 27,8%, хотя год назад она составляла 23,1%. Среди подержанных иномарок жители России по-прежнему предпочитают Toyota. Так, в мае они купили 32,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом японского бренда. Также в ТОП-5 самых популярных марок здесь попали: Hyundai (17,5 тыс. шт.), Kia (16,1 тыс. шт.) и Nissan (15,9 тыс. шт.). При этом все перечисленные бренды в мае продемонстрировали рыночное падение – в диапазоне от 16% (LADA) до 40% (Kia).
Что касается модельных предпочтений на вторичном рынке, то первые три позиции в мае принадлежат LADA. Лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114 «Самара – 2», который за месяц разошелся тиражом в 8,9 тыс. единиц. За ним располагаются седаны LADA 2107 (8,3 тыс. шт.) и LADA 2170 «Приора» (7,7 тыс. шт.). Лучшим среди иностранных автомобилей в последний месяц весны стал Hyundai Solaris с результатом 6,8 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus (6,8 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 по итогам апреля вошли: Kia Rio (6,4 тыс. шт.), 3-дверный внедорожник LADA Niva (6 тыс. шт.), седан LADA 2110 (5,7 тыс. шт.), седан LADA 2190 «Гранта» (5,2 тыс. шт.) и Toyota Corolla (5,2 тыс. шт.).
Также отметим, что за 5 месяцев нынешнего года в России было куплено более 1,8 млн подержанных легковых автомобилей – на 20% меньше, чем за январь – май 2021 года.
О том, как дальше будет развиваться российский вторичный рынок, расскажут наши эксперты в рамках форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет уже завтра, 16 июня. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия – здесь.
Фото: АВТОСТАТ