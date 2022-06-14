В России появятся китайские электрофургоны WinTao

Нижегородская компания NEMO (сокращение от New Energy Motors) стала дистрибьютором нового электрического бренда из Китая под названием WinTao. Розничная цена электрофургонов будет начинаться с 250 тыс. юаней, что соответствует 2,18 млн рублей по текущему курсу. Цены для России и стран Таможенного Союза при этом пока не уточняются.

Как пишет портал «Китайские автомобили», в третьем квартале 2023 года WinTao начнет производство электрических фургонов в нескольких модификациях. Компания NEMO планирует импортировать как цельнометаллический фургон, так и шасси, на которые можно будет устанавливать надстройки в России.

Всего будут доступны две модели: Middle VAN и Large VAN. Первый обладает габаритами 5400 х 1780 х 1950 мм, двухместной компоновкой салона, грузовым объемом в 7,2 куб.м и дальностью хода в 220 км по европейскому циклу WLTP. Полная масса Middle VAN составляет 2800 кг, а грузоподъемность – 1200 кг. Привод у этой модели – только передний, а подвеска спереди представлена «макферсоном», а сзади – рессорами. Максимальная скорость – 120 км/ч.

Что касается Large VAN, его размеры составляют уже 6000 х 2050 х 2200 мм. Места в салоне найдется уже для троих, а грузовой объем увеличится до 12 куб.м. Изменится и подвеска – спереди и сзади тут можно будет встретить двойные поперечные рычаги. Особенностью является и привод – он у Large VAN полный. Полная масса равняется либо 3500 кг, либо 4500 кг, а грузоподъемность – 1200 кг и 2200 кг. В зависимости от батареи такой фургон может проехать от 200 до 350 км (WLTP).

Основным поставщиком батарей для WinTao стал китайский гигант CATL. Стоит также отметить, что фургоны WinTao смогут оснащаться и последовательным гибридом (REV), то есть кроме тягового аккумулятора и электромоторов в системе будет участвовать и ДВС, заряжающий батарею, но не передающий крутящий момент на колеса.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: WinTao