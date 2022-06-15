Китай в мае 2022 года вернул лидерство на мировом авторынке

Мировой авторынок в мае снизился на 10,3% до 6 млн 187 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам пяти месяцев 2022 года реализация автомобилей в мире составила 31 млн 386 тыс. единиц (-10,3%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце стал Китай с показателем 1 млн 860 тыс. машин, что на 7,7% ниже показателя годичной давности. Таким образом, Поднебесная вернула себе лидерство на мировом авторынке, обогнав апрельского рекордсмена – США, что стало возможным благодаря ослаблению ковидных ограничений в Шанхае и возобновлению работы автозаводов. В Америке было реализовано 1 млн 111 тыс. автомобилей – на 29,2% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в мае составили 976 тыс. машин (-13,7%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 38,7% до 219,4 тыс. единиц. В Южной Америке местные дилеры продали 207,4 тыс. автомобилей, что на 5,1% больше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (258,5 тыс. шт., -18,1%), Канаду (143,7 тыс. шт., -6,9%) и Корею (142,3 тыс. шт., -4,1%).

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