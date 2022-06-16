Jaguar F-Pace получил первую спецверсию

У кроссовера Jaguar F-Pace появилась первая лимитированная версия – она получила название Edition 1988. Цены на новинку в Великобритании начинаются с 101 тыс. 550 фунтов стерлингов, что соответствует 7,8 млн рублей по текущему курсу, пишет портал Motor.ru.

Новая версия F-Pace SVR Edition 1988 базируется на топовом F-Pace SVR и посвящена спортпрототипу Jaguar XJR-9 LM, победителю «24 часов Ле-Мана». И если цифра в имени отсылает к году триумфа на трассе «Сарта», то тираж – к количеству кругов, пройденных Яном Ламмерсом, Джонни Дамфрисом и Энди Уоллесом, – 394.

Под капотом F-Pace SVR Edition 1988 стоит компрессорный V8 5.0 отдачей 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Коробка передач – 8-диапазонный «автомат», снабженный гидротрансформатором от суперседана Jaguar XE SV Project 8. С места до «сотни» F-Pace SVR разгоняется за 4 секунды, а его максимальная скорость ограничена 286 км/ч.