Вьетнамская марка Vinfast запатентовала в России новый премиальный кроссовер

Вьетнамская компания VinFast запатентовала в России новый электрический кроссовер VF7, который дебютировал в статусе концепта в январе этого года на выставке CES-2022 в Лос-Анджелесе и станет серийным уже в следующем году.

Как пишет портал Motor.ru, за дизайн новинки отвечали Pininfarina и Torino Design. Пока известно лишь то, что в основе шоу-кара лежит модульная платформа, а в движение его приводит электрическая силовая установка. Более того, ему обещан автопилот второго уровня (иными словами, продвинутый круиз-контроль), который в перспективе может быть обновлен до третьего уровня по шкале SAE.

На сегодняшний день вьетнамская компания Vinfast официально не продает автомобили в России, но собирается: недавно стало известно, что до нашего рынка доберутся среднеразмерный кроссовер VF8 и более крупный VF9. Как ожидается, эти модели появятся на российском рынке уже в 2023 году, причем уже объявлена их предварительная стоимость: от 3 млн до 4,6 млн рублей. А вот появление в нашей стране кроссовера VF7 пока не подтверждено. В настоящее время в линейку бренда VinFast входят несколько моделей, которые были созданы совместно с немецкими Bosch и Magna, а над их дизайном работало итальянское ателье Pininfarina.

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Фото: Роспатент