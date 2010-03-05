Британский авторынок в феврале вырос на четверть

Британский авторынок демонстрирует положительную динамику восьмой месяц подряд – по итогам февраля она составила 26,4% до 68686 единиц. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), этот результат на 1,3% ниже показателя 2008 года, однако на 12,2% превышает средний объем реализации в феврале за последние 10 лет. Между тем, продажи автомобилей в прошлом месяце – на 52,8% ниже январских, что объясняется традиционным спадом реализации в этом месяце (на февраль приходится всего 3,3% годовых продаж).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в SMMT, безусловным лидером автомобильного рынка Великобритании по итогам февраля остается американская марка Ford, реализовавшая 9915 автомобилей (+8%). Причем Fiesta и Focus расположились на первых двух строчках ТОР-10 британских бестселлеров и занимают 63,2% в общем объеме продаж Ford. На втором месте среди марок идет британский Vauxhall с показателем 7950 машины (-15,2%). Стоит отметить, что Astra и Corsa занимают четвертое и пятое места в рейтинге самых продаваемых в Великобритании моделей с долей в 61,8% в объеме реализации марки. Третью строчку занимает в рейтинге самых продаваемых в Англии марок занимает Volkswagen, объем реализации которого составил 7132 автомобилей (+30,3%). Бестселлер марки Golf находится на третьем, а Polo – на седьмом месте среди самых продаваемых в Англии моделей, занимая 62,9% в объеме реализации. Замыкают «пятерку» лидеров две французские марки – Renault (3559 шт., +136,6%) и Peugeot (3533 шт., +70,8%).

По итогам двух месяцев 2010 года в Великобритании было реализовано 214165 автомобилей – на 28,7% больше, чем годом ранее. В SMMT ожидают всплеска продаж в марте до 360 тысяч машин, поскольку на первый весенний месяц традиционно приходится пик продаж (17,8%). Кроме того, в нынешнем году дополнительный ажиотаж создаст окончание утилизационной программы, после чего эксперты прогнозируют падение рынка во втором полугодии – почти на 10% по итогам 2010 года до 1,82 млн. машин.