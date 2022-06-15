Lamborghini Urus установил рекорд по скорости продаж в истории марки

Компания Lamborghini отметила выпуск юбилейного, 20-тысячного, кроссовера Urus – автомобиль делит со спорткаром Lamborghini Huracan статус самой массовой серийной модели в истории итальянского автопроизводителя. Юбилейным оказался автомобиль в фиолетовом цвете Viola Mithras для клиента из Азербайджана, который заказал себе 650-сильный полноприводный Lamborghini Urus, пишет газета «Коммерсант».

Напомним, модель Urus выпускается с 2018 года – за четыре года Lamborghini представила только одну модификацию кроссовера, которая побила рекорд по скорости продаж в истории марки. Lamborghini Urus оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, который развивает мощность 650 л. с. при 6000 об/мин (максимум 6800 об/мин) и выдает максимальный крутящий момент в 850 Нм уже при 2250 оборотах в минуту. Разгон до 100 км/ч происходит за 3,6 секунды, до 200 км/ч – за 12,8 секунды. Максимальная скорость Urus составляет 305 км/ч, что делает его одним из самых быстрых супер-SUV из существующих на сегодняшний день.

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Фото: Lamborghini