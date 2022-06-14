В России снижается доля продаж автомобилей с полным приводом

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» фиксируют уменьшение доли реализации полноприводных автомобилей в последние два месяца. Такой вывод они делают по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС) по рынку новых легковых машин в России.

Если рассматривать результаты ежемесячных продаж, то в январе на долю автомобилей с полным приводом приходилось 39,4% от общего объема. В феврале этот показатель вырос до 40,6%, а в марте достиг уже 42,2%. Но в апреле пошел обратный процесс, когда доля реализации полноприводных легковых машин составила 41,4%. В мае она и вовсе упала до 33,5%.

Снижение доли полного привода эксперты агентства «АВТОСТАТ» связывают с приостановкой поставок практически всех премиальных автомобилей в Россию из-за введенных санкций. А они почти на 90% продаются как раз с полным приводом.