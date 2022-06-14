В России снижается доля продаж автомобилей с полным приводом

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» фиксируют уменьшение доли реализации полноприводных автомобилей в последние два месяца. Такой вывод они делают по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС) по рынку новых легковых машин в России.
Если рассматривать результаты ежемесячных продаж, то в январе на долю автомобилей с полным приводом приходилось 39,4% от общего объема. В феврале этот показатель вырос до 40,6%, а в марте достиг уже 42,2%. Но в апреле пошел обратный процесс, когда доля реализации полноприводных легковых машин составила 41,4%. В мае она и вовсе упала до 33,5%.
Снижение доли полного привода эксперты агентства «АВТОСТАТ» связывают с приостановкой поставок практически всех премиальных автомобилей в Россию из-за введенных санкций. А они почти на 90% продаются как раз с полным приводом.
С другой стороны, в последние два месяца на российском рынке происходил рост доли легковых машин с передним приводом. Если с января по март она упала (с 60,4% до 57,5%), то в апреле увеличилась до 58,3%, а в мае взлетела до 66,3%.
Что касается заднеприводных автомобилей, то их доля в общем объеме реализации крайне мала и держится на уровне 0,2 – 0,3% ежемесячно.
Более подробная информация о продажах автомобилей не только за месяц, но и по неделям, причем в разбивке по разным критериям, содержится в новом обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ