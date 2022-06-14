На АВТОВАЗе объяснили схему обслуживания автомобилей Renault

Владельцы автомобилей Renault после ухода компании из России смогут проходить гарантийное обслуживание и ремонт по привычной схеме – у дилеров марки Renault. Об этом порталу Autonews.ru сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, отметив, что для клиентов Renault ничего не меняется – работает горячая линия и дилеры. В настоящее время планомерно идет процесс перехода бизнеса на новую схему с участием LADA.

Ранее стало известно, что не позднее чем до конца июня дилеры Renault перейдут на работу по обслуживанию автомобилей по гарантии с помощью АВТОВАЗа. Такие договоренности были достигнуты после переговоров между дилерами Renault и АВТОВАЗом, который стал правопреемником уходящей французской компании. Как рассказали в Ассоциации дилеров Renault в России (АДР), после вступления договоренностей в силу для владельцев автомобилей марки ничего не изменится: они также смогут продолжить обслуживание у привычных им дилеров с сохранением условий прежней гарантии. При этом в АДР пообещали, что ремонт и обслуживание дилеры продолжат с помощью оригинальных запчастей.

«Это точно будут оригинальные детали, а не китайские. Организацию их поставок через Renault взял на себя АВТОВАЗ: дилеры будут получать их от дочерней компании «ЛАДА Имидж», а та в свою очередь, от Renault», – заявил президент Ассоциации дилеров Renault в России Эдуард Маркман.

По его оценкам, примерно 20% номенклатуры запчастей Renault находятся под санкционными ограничениями. «Это вся электроника, а также тяжелая механика, которая подпадает под ограничения по цене: коробки передач, двигатели в сборе. Но и они также будут поставляться в Россию. Возможно, АВТОВАЗу даже будет проще их ввезти, чем Renault. Конечно, логистическая задача будет непроста, но это временные трудности, которые будут решены. До своего ухода Renault активно работала над отладкой поставок запчастей в Россию, что нам только на пользу», – заключил Э.Маркман.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Также АВТОВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке. Что касается московского завода «Рено Россия», то он переименован «Москвич», и модельный ряд Renault на нем выпускаться не будет.

Полный список дилеров Renault, LADA и других марок в разбивке по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: Renault