Китайский авторынок в мае 2022 года стабилизировался

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам мая составили 1 млн 623 тыс. единиц – это на 1,4% ниже показателя годичной давности. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), стабилизация авторынка стала возможной благодаря ослаблению ковидных ограничений в Шанхае и возобновлению работы автозаводов. По итогам пяти месяцев 2022 года китайский авторынок снизился на 3,6% до 8 млн 133 тыс. машин.

Согласно актуальному прогнозу CAAM, в 2022 году китайский авторынок может увеличиться на 8% до 23 млн машин. При этом реализация машин на новых источниках энергии вырастет почти в 1,5 раза и достигнет 5 млн единиц. Напомним, китайские власти на федеральном уровне и на уровне регионов принимают меры для стимулирования спроса на машины как за счет отмены действовавших ранее для рынка ограничений, так и за счет субсидий на покупку автомобилей. В то же время сохраняющийся дефицит микрочипов может оказать негативное влияние на деятельность ряда китайских автопроизводителей.

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