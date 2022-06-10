Hyundai заморозила проект реконструкции бывшего завода GM в Петербурге

Концерн Hyundai на неопределенный срок приостановил проект реконструкции бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге. Как пишет издание «Деловой Петербург» со ссылкой на источники, этой весной планировалось начать реконструкцию существующих цехов предприятия, однако эти работы не стартовали. Не началось и строительство новых корпусов, запланированное ранее. Собеседники газеты не стали озвучивать причины такого решения. В пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга отказались от комментариев.

Напомним в ноябре 2020 года компания Hyundai закрыла сделку по приобретению завода General Motors в Санкт-Петербурге, при этом финансовые подробности сделки не раскрываются. Производственная мощность предприятия в Шушарах составляет 60 тыс. автомобилей в год, инвестиции GM в его строительство составили 300 млн долларов. Сообщалось, что компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» использует свою новую площадку в Шушарах для подготовки компонентов к отправке в Казахстан. Между тем, в декабре 2021-го межведомственная комиссия по СПИК одобрила заключение дополнительного соглашения, согласно которому объем инвестиций «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» будет увеличен с 16 млрд рублей до 52,8 млрд рублей. Согласно документу, к 2023 году на мощностях завода в Шушарах компания должна локализовать производство крооссоверов Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Запустить производство планировалось в 2023 году, однако теперь эти сроки, очевидно, что будут скорректированы.

Эксперт авторынка Денис Гаврилов предполагает, что в сложившихся экономических условиях Hyundai может пересмотреть концепцию этого инвестпроекта, отказавшись от выпуска дорогих автомобилей из-за их невостребованности. К тому же у Hyundai, возможно, были планы на экспорт, что сегодня практически невозможно. По его мнению, на данный момент у Hyundai в России в приоритете, вероятно, основной завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», где уже есть нанятый персонал и социальные обязательства перед ним. На этом предприятии в Санкт-Петербурге выпускаются такие объемообразующие модели, как Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X, однако в связи с нехваткой комплектующих из-за разрыва глобальных логистических цепочек его конвейер простаивает с 1 марта, и сейчас надо пытаться найти пути возобновления производства.

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Фото: Hyundai