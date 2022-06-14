«Автотор» получил комплектующие для выпуска автомобилей

Калининградский завод «Автотор» получил комплектующие, необходимые для продолжения производства автомобилей и на несколько месяцев задержавшиеся в Европе. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что поступивший объем обеспечит работу конвейера в июле и августе, но это ограниченный объем производства, поэтому говорить о возобновлении работы предприятия в штатном режиме пока рано.

Напомним, в конце мая «Автотор» возобновил работу после корпоративного отпуска, который проходил на предприятии с 1 мая, однако из-за нехватки комплектующих выпускал в основном некомплектные машины. Кроме того, суточный объем производства сократился с 900 автомобилей до порядка 200 машин. В настоящее время на «Автоторе» ведется производство моделей Kia и Hyundai, в то время как сборочный конвейер BMW приостановлен.

Как сообщал ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, «Автотор» имеет предварительные договоренности о сборке автомобилей на своих мощностях с производителями из стран, которые не вводили санкции против России. Однако названия компаний, с которыми ведутся переговоры, глава Калининградской области раскрывать не стал. По его словам, переход на новые модели может занять три – четыре месяца.

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Фото: «Автотор»