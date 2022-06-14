Упрощенные УАЗ «Патриот» и «Буханка» появятся в июле 2022 года

Ульяновский автозавод перейдет на выпуск упрощенных автомобилей с середины лета. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе УАЗа, добавив, что ранее у предприятия была договоренность о поставках на конвейер системы ABS компании Bosch, но она приостановила свою деятельность в России.

В свою очередь, УАЗ, как и многие другие отечественные автозаводы, руководствуется постановлением правительства, которое упростило требования по сертификации новых машин в части экологического класса (вместо двигателей «Евро-5» допускается «Евро-0») и ряда систем безопасности (без подушек безопасности, системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS и системы курсовой стабилизации).

«В соответствии с ресорсингом (смена поставщика и канала поставок – ред.) моделей на замену антиблокировочной системы тормозов (ABS) потребуется от 9 до 12 месяцев. Соответственно мы ожидаем, что уже с июля этого года начнется выпуск автомобилей УАЗ «Патриот» и СГР без системы ABS», – рассказали в пресс-службе УАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2022 года Ульяновский автозавод реализовал в России 8137 автомобилей, что на 21% ниже показателя годичной давности. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,6% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» в январе – мае выбрали 2520 покупателей (-34%). Среди легких коммерческих автомобилей УАЗ по-прежнему лидирует семейство СГР с показателем 3653 реализованных машины (-10%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 886 экземпляров, что на 31% хуже результата годичной давности.

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Фото: УАЗ