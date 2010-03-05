В правительстве считают, что Sollers-Fiat без господдержки не обойтись | АВТОСТАТ

В правительстве считают, что Sollers-Fiat без господдержки не обойтись

0

Внешэкономбанку предложено 10% в недавно созданном совместном предприятии «Sollers-Fiat», сообщил источник в российском правительстве. «Убежден, что такой проект не может быть реализован без привлечения к участию институтов развития», – цитирует его слова «Газета.Ru».
«Совместному предприятию потребуются госгарантии и компенсация процентных ставок по кредитам, которые будут привлечены», – прогнозирует чиновник. Кроме того, Fiat и Sollers «необходимо еще закончить формирование юридически значимых соглашений».
Напомним, премьер-министр Владимир Путин ранее заявил, что государство готово предоставить СП «Sollers-Fiat» 2,1 млрд. евро в виде 15-летнего кредита. При этом Sollers запросила дополнительные льготы – субсидирование части процентной ставки за счет бюджета и отсрочку выплаты основной части долга на пять лет. Речь идет о субсидировании 2/3 ставки рефинансирования (сейчас – 8,75%). Как отмечают в Sollers, это обычные условия финансирования долгосрочного инвестиционного проекта.

Источник: АВТОСТАТ
Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно