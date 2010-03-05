В правительстве считают, что Sollers-Fiat без господдержки не обойтись

Внешэкономбанку предложено 10% в недавно созданном совместном предприятии «Sollers-Fiat», сообщил источник в российском правительстве. «Убежден, что такой проект не может быть реализован без привлечения к участию институтов развития», – цитирует его слова «Газета.Ru» .

«Совместному предприятию потребуются госгарантии и компенсация процентных ставок по кредитам, которые будут привлечены», – прогнозирует чиновник. Кроме того, Fiat и Sollers «необходимо еще закончить формирование юридически значимых соглашений».

Напомним, премьер-министр Владимир Путин ранее заявил, что государство готово предоставить СП «Sollers-Fiat» 2,1 млрд. евро в виде 15-летнего кредита. При этом Sollers запросила дополнительные льготы – субсидирование части процентной ставки за счет бюджета и отсрочку выплаты основной части долга на пять лет. Речь идет о субсидировании 2/3 ставки рефинансирования (сейчас – 8,75%). Как отмечают в Sollers, это обычные условия финансирования долгосрочного инвестиционного проекта.