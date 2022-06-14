Sony и Honda создадут совместное предприятие по выпуску электромобилей

Японские компании Sony и Honda планируют создать совместное предприятия по выпуску электромобилей нового поколения, которые будут иметь систему автопилота.

«Мы разделяли мнение о том, что в долгосрочной перспективе лучше сделать совместное предприятие независимым, чем подчинять его Sony или Honda», – заявил глава Sony Кеничиро Йошида.

Предполагается, что новая компания будет выпускать автомобили под новым брендом уже с 2025 года, пишет портал Autonews.ru. Honda будет отвечать за «автомобильную» часть проекта (двигатели, подвески и пр), а Sony будет заниматься созданием «прошивки» (мультимедийного комплекса, системы автопилота и так далее).

Подробностей о новом проекте двух японских гигантов пока нет. Не исключено, что при создании автомобиля главный акцент будет сделан не на продажу машин частным клиентам, а на систему подписки, краткосрочной аренды, беспилотного такси и пр. «Мобильность становится больше услугой», – сказал Кеничиро Йошида.

Sony еще несколько лет заявила о своем желании начать выпуск автомобилей. И в начале 2020 года был даже показан концепт Sony Vision-S 01, а затем появился и кроссовер Vision-S 02. Эти модели имели электрические двигатели суммарной мощностью 400 кВт-т (544 л.с.).

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Фото: Sony