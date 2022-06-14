Минтранс предложил стимулировать распространение электромобилей в регионах

В рамках правительственной концепции по развитию электротранспорта в России до 2030 года Минтранс разработал методические рекомендации по стимулированию использования электромобилей и гибридных машин, которые направил региональным властям.

Согласно документу, дислокация машиномест с зарядными станциями должна определяться с учетом мнения владельцев электротранспорта и «электросетевых» возможностей. В предложенной формуле закладывается в том числе климатический коэффициент: он позволит властям Якутска, Красноярска и Тюмени создавать меньше парковок для электротранспорта, чем, к примеру, в Сочи, Краснодаре и Крыму, пишет газета «Коммерсант».

В зонах «общественно-деловой» застройки, а также на АЗС Минтранс рекомендует оснащать зарядками не менее 10% от всех мест для электромобилей. А вот в зонах жилой застройки, где проживают владельцы таких машин, рекомендуется делать все парковочные места сразу с зарядками «медленного» типа (позволяют зарядить машину до 80% за два часа).

Предлагается также система льгот для владельцев электромобилей, включая пониженную ставку транспортного налога (или полную его отмену) и право бесплатного проезда по платным дорогам. Рекомендуется также создать зоны «нулевого выброса», куда запрещается въезд автомобилей с ДВС. Идея таких зон, напомним, обсуждается властями уже не первый год, в ПДД в 2017 году даже ввели специальные знаки, но их ни разу никто не использовал.

Для строительства зарядных станций Минтранс планирует привлечь частные инвестиции в рамках модели ГЧП. Местным властям рекомендуется создавать инфраструктуру для сбора, хранения и утилизации батарей. Комплекс мер предназначен, прежде всего, для крупных городов с высокой плотностью населения и интенсивным трафиком, а также территорий, к которым «предъявляются повышенные экологические требования»: пригородные зеленые зоны, территории санаториев и курортов, ООПТ, объекты культурного наследия, водоохранные зоны, спортивные объекты, отели.

Как считают эксперты, сначала власти должны простимулировать продажи электромобилей, а потом уже думать про инфраструктуру. По данным агентства «АВТОСТАТ», на начало 2022 года в России было зарегистрировано 16,5 тыс. электромобилей.

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Фото: АВТОСТАТ