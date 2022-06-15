Эксперты рассказали, почему растет спрос на китайские автомобили с пробегом

На вторичном авторынке зафиксирован всплеск спроса на подержанные машины китайских марок, хотя еще не так давно большинство россиян относилось к ним скептически. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в январе-апреле 2022 года продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 20% и оказались единственными, кто имеет положительную динамику. В преддверии форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022» эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, чем обусловлена данная тенденция и по каким критериям следует выбирать китайский автомобиль с пробегом, учитывая, что раньше качество китайского автопрома оставляло желать лучшего.

«Китайский автопром не уходит с нашего рынка, с запчастями проблем нет, вот и появляется всё больший интерес к машинам из Поднебесной. В данных условиях рынка они оказались довольно приятными по цене, понятными по дальнейшей эксплуатации (проблем с запчастями и обслуживанием не возникнет точно). К тому же оснащены китайские автомобили довольно неплохо, большая часть линейки – кроссоверы (то, что нужно российскому покупателю – напичканный электроникой кроссовер)», – рассуждает директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко.

По мнению генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, при выборе подержанного китайского автомобиля надо отдавать предпочтение самым свежим моделям – от 3 до 5 лет. Слабая коррозионная стойкость кузова, отсутствие полного привода, жесткая подвеска – недостатки китайского автопрома, которые с возрастом только усугубляются.