Эксперты рассказали, почему растет спрос на китайские автомобили с пробегом

На вторичном авторынке зафиксирован всплеск спроса на подержанные машины китайских марок, хотя еще не так давно большинство россиян относилось к ним скептически. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в январе-апреле 2022 года продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 20% и оказались единственными, кто имеет положительную динамику. В преддверии форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022» эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, чем обусловлена данная тенденция и по каким критериям следует выбирать китайский автомобиль с пробегом, учитывая, что раньше качество китайского автопрома оставляло желать лучшего.
«Китайский автопром не уходит с нашего рынка, с запчастями проблем нет, вот и появляется всё больший интерес к машинам из Поднебесной. В данных условиях рынка они оказались довольно приятными по цене, понятными по дальнейшей эксплуатации (проблем с запчастями и обслуживанием не возникнет точно). К тому же оснащены китайские автомобили довольно неплохо, большая часть линейки – кроссоверы (то, что нужно российскому покупателю – напичканный электроникой кроссовер)», – рассуждает директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко.
По мнению генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, при выборе подержанного китайского автомобиля надо отдавать предпочтение самым свежим моделям – от 3 до 5 лет. Слабая коррозионная стойкость кузова, отсутствие полного привода, жесткая подвеска – недостатки китайского автопрома, которые с возрастом только усугубляются.
В свою очередь, исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов отмечает, что лидерство старых китайских автомобилей можно объяснить невысокой стоимостью продажи и недорогим обслуживанием. Некоторые машины уже много лет на рынке, их «болячки» известны и способы лечения тоже. Снятые с производства китайские автомобили продолжают ездить по дорогам нашей страны и получать надлежащее сервисное обслуживание.
«Естественно, выбор китайских автомобилей на вторичном авторынке ограничен несколькими марками – в основном, Geely, Chery, Haval и несколькими менее крупными. Полезно, скорее, оценивать не то, насколько широкий выбор сейчас, а то, каким он может быть через 2-3-4 года. Потому что в 2018-2019 годах произошло «большое возвращение» Chery и Geely (марки присутствовали в России и раньше, но именно 2018-й можно считать годом перезапуска их у нас), а началом значимого для рынка объема продаж Haval можно считать 2019 год – именно тогда стартовали продажи моделей локальной сборки. Учитывая увеличивающийся срок владения в целом в России, большого объема перерегистраций машин этих брендов можно ожидать с 2024-2025 года», – комментирует директор по новым проектам агентства «АВТОСТАТ», спикер форума «Used Cars Forum – 2022» Данил Пивоваров.
Подробнее о том, по каким критериям следует выбирать китайский автомобиль с пробегом, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».
Фото: Avito