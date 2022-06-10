Выставка Automechanika Astana 2022: почему вам точно стоит быть здесь

Международная автомобильная выставка Automechanika Astana пройдет 23 – 26 июня 2022 года в Нур-Султане, МВЦ «EXPO». Рассказываем, почему в этом году она особенно важна для автоиндустрии России и чем порадует посетителей.

Площадка для поиска зарубежных партнеров в новых условиях

Automechanika Astana уже заслужила звание ключевой площадки для нетворкинга и поиска новых решений для бизнеса среди представителей автопрома, дилерских центров, сегментов обслуживания и ремонта в Центральной Азии. А в этом году станет основной площадкой взаимодействия специалистов индустрии на территории всего ЕАЭС. На выставке будет представлено все для постпродажного обслуживания авто – от запчастей до аксессуаров.

В 2022 году к проекту присоединятся новые участники из различных стран мира: в их числе Турецкая Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Uludag (OIB), ведущий итальянский производитель деталей двигателя Freccia International, поставщики запчастей из Польши (Autopartner и Fristom), Японии (Meiji Sangyo) и многие другие. Также свою продукцию представят компании из России, Германии, Венгрии, Южной Кореи, Китая и других стран. Генеральный партнер мероприятия – Phaeton – крупнейший маркетплейс запчастей в Казахстане.