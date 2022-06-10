Выставка Automechanika Astana 2022: почему вам точно стоит быть здесь

Международная автомобильная выставка Automechanika Astana пройдет 23 – 26 июня 2022 года в Нур-Султане, МВЦ «EXPO». Рассказываем, почему в этом году она особенно важна для автоиндустрии России и чем порадует посетителей.
Площадка для поиска зарубежных партнеров в новых условиях
Automechanika Astana уже заслужила звание ключевой площадки для нетворкинга и поиска новых решений для бизнеса среди представителей автопрома, дилерских центров, сегментов обслуживания и ремонта в Центральной Азии. А в этом году станет основной площадкой взаимодействия специалистов индустрии на территории всего ЕАЭС. На выставке будет представлено все для постпродажного обслуживания авто – от запчастей до аксессуаров.
В 2022 году к проекту присоединятся новые участники из различных стран мира: в их числе Турецкая Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Uludag (OIB), ведущий итальянский производитель деталей двигателя Freccia International, поставщики запчастей из Польши (Autopartner и Fristom), Японии (Meiji Sangyo) и многие другие. Также свою продукцию представят компании из России, Германии, Венгрии, Южной Кореи, Китая и других стран. Генеральный партнер мероприятия – Phaeton – крупнейший маркетплейс запчастей в Казахстане.
Учитывая новые геополитические и экономические условия, Automechanika Astana станет местом встречи автоиндустрии вне санкций. Для российских компаний это уникальная возможность отработать новые цепочки поставок, найти новых партнеров и лично договориться о взаимовыгодном сотрудничестве для сохранения позиций на рынке.
Деловая программа
Неотъемлемая часть выставки – информативная деловая программа с участием экспертов АКАБ, Kazakh Tourism, KAZLOGISTICS, KAO. Ядром программы станет обсуждение развития автобизнеса в новых экономических условиях. Также в программе – аналитика и перспективы автомобильной отрасли, меры государственной поддержки автопрома, автоматизация цепи поставок запчастей для СТО и владельцев парка машин.
Почему Казахстан?
Отсутствие таможенных границ между странами-участницами ЕАЭС, безвизовый режим въезда, а с недавнего времени еще и свободное пересечение сухопутных границ делает Казахстан привлекательной точкой взаимодействия вне санкций. Учитывая, что казахстанские компании, по-прежнему могут осуществлять расчеты по экспорту и импорту в любой валюте без ограничений, для стран открываются возможности для сотрудничества.
Вход для специалистов бесплатный по онлайн-регистрации.
До встречи 23 – 25 июня в Нур-Султане (МВЦ «EXPO»)!