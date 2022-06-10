Клуб Land Rover открыл свои ресурсы и в Telegram

Клуб Land Rover расширяет свое присутствие в Интернете - теперь у него есть свое представительство и в мессенджере Telegram. Здесь открыт целый ряд новых информационных ресурсов, полезных как для автовладельцев, так и для поклонников бренда. К сожалению, сегодня в мире сложилась непростая геополитическая ситуация, а в результате обрываются не только поставки автомобилей и запчастей, не только логистические цепочки в бизнесе, но и связи между людьми. "Нам важно, чтобы этого не произошло с нашими друзьями и клиентами. Мы можем помогать друг другу на расстоянии", - говорят представители клуба.

Знакомьтесь с новыми страничками Land Rover в Telegram, подключайтесь к группам в соответствии с вашими интересами:

https://t.me/lrclubcomapproved - здесь официальные дилеры Jaguar Land Rover выкладывают информацию об автомобилях с пробегом, которые у них есть в наличии и которые они готовы предложить клиентам по программе Approved. Соответственно тут можно присмотреть для себя машину с чистой историей и в превосходном техническом состоянии.

https://t.me/lrclubcomcars - на этом ресурсе выкладывают фото своих подержанных автомобилей, готовых к продаже, и информацию об их состоянии сами члены клуба Land Rover. Поверьте, здесь тоже есть из чего выбирать.

https://t.me/lrclubcomparts - в условиях, когда поставки запчастей в Россию для премиальных автомобилей стали проблематичны, этот ресурс может быть особенно полезен российским владельцам автомобилей Land Rover.

https://t.me/lrclubcomchat - фактически эта страничка в Telegram представляет собой чат, где можно найти информационную поддержку от одноклубников. Важно, что в этом чате можно встретить не только автовладельцев, но и представителей официальных дилеров Jaguar Land Rover, сервисных центров бренда, людей, разбирающихся в автостраховках.

https://t.me/lrclubcom - типовой информационный канал, где можно найти массу интересной информации, связанной с брендом - новости, объявления, инсайд.

"Мы будем рады, если пять наших новых информационных площадок доставят вам удовольствие и принесут определенную пользу. Считайте их дополнением к нашему главному официальному сайту LR-CLUB.COM. Ждем в гости новых друзей и новых партнеров. Нам важно иметь обратную связь с вами!", - сообщает руководство клуба.