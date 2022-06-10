На российском рынке падает доля автомобилей локальной сборки

В России снижается доля продаж автомобилей локальной сборки. Это обнаружили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС) по рынку новых легковых машин.

Если в январе нынешнего года доля автомобилей, собранных в РФ, составляла 82,6% от общего объема реализации, то в феврале этот показатель был равен 81,5%. В марте он опустился до 80%, а в апреле и мае составил уже 78%.

Снижение доли машин местной сборки происходит вследствие прекращения работы автозаводов ряда иностранных компаний, расположенных в нашей стране. Также свою роль играет и нехватка комплектующих, из-за чего многие предприятия вынуждены были вводить простои или переносить корпоративный отпуск.