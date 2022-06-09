Рассекречен новый EXEED LX с другим дизайном и мощным мотором

В базе Министерства промышленности и информатизации Китая опубликованы фотографии нового EXEED LX, который получит два варианта дизайна. У «спортивной» версии – безрамочная радиаторная решетка, четыре патрубка выхлопной системы и меньше хромированного декора на переднем бампере. Второй вариант – классический, с горизонтальными ламелями в решетке, двумя патрубками сзади вместо четырех и другим оформлением кормы, пишет портал «Китайские автомобили».
Новый EXEED LX оснащается двигателем SQRF4J20C объемом 2 литра, который развивает 261 л.с. С таким мотором кроссовер может разгоняться до 200 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,68 л на 100 км. Для сравнения, нынешнему LX «в топе» положен 1,6-литровый агрегат мощностью 197 л.с. При этом в Китае LX доступен в том числе с гибридной установкой на базе 2-литрового ДВС, который суммарно с электромотором развивает 326 л.с. Гибридный кроссовер разгоняется до «сотни» за 6,8 секунды, но его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч, как у автомобилей Volvo.
Напомним, в России продажи компактного кроссовера EXEED LX стартовали в марте этого года. Новинка, ставшая третьей моделью премиального суббренда Chery в нашей стране, предлагается в двух комплектациях – Luxury и Prestige стоимостью от 2 млн 999 тыс. 900 рублей и 3 млн 299 тыс. рублей соответственно. EXEED LX доступен на российском рынке с безальтернативным бензиновым турбодвигателем 1.5T мощностью 147 л.с. и бесступенчатым вариатором CVT с 9 квазипередачами в режиме «М». Расход топлива в смешанном режиме не превышает 8 литров на 100 км, в городском – 10,2 литра, в загородном – 6,8 литра. Разгон до 100 км/ч занимает у EXEED LX 10,5 секунды.
Как считает директор по продажам EXEED в Expocar Михаил Кочергин, основными конкурентами нового кроссовера являются китайские Haval F7 и Geely Atlas Pro. В текущей рыночной ситуации EXEED LX ориентирован на потребителей, которым корейские автомобили стали не интересны или не доступны.
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Фото: Министерство промышленности и информатизации КНР