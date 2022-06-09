Рассекречен новый EXEED LX с другим дизайном и мощным мотором

В базе Министерства промышленности и информатизации Китая опубликованы фотографии нового EXEED LX, который получит два варианта дизайна. У «спортивной» версии – безрамочная радиаторная решетка, четыре патрубка выхлопной системы и меньше хромированного декора на переднем бампере. Второй вариант – классический, с горизонтальными ламелями в решетке, двумя патрубками сзади вместо четырех и другим оформлением кормы, пишет портал «Китайские автомобили».

Новый EXEED LX оснащается двигателем SQRF4J20C объемом 2 литра, который развивает 261 л.с. С таким мотором кроссовер может разгоняться до 200 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,68 л на 100 км. Для сравнения, нынешнему LX «в топе» положен 1,6-литровый агрегат мощностью 197 л.с. При этом в Китае LX доступен в том числе с гибридной установкой на базе 2-литрового ДВС, который суммарно с электромотором развивает 326 л.с. Гибридный кроссовер разгоняется до «сотни» за 6,8 секунды, но его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч, как у автомобилей Volvo.