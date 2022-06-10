Hyundai представила «спортивную» Creta N Line

Компания Hyundai представила «спортивную» версию кроссовера Creta N Line. Изначально мировой дебют новинки должен был состояться в России, однако из-за геополитической ситуации корейская компания перенесла презентацию в Бразилию. На местном рынке такая Creta стоит от 165 тыс. 090 реалов (1,98 млн рублей по нынешнему курсу), пишет портал Motor.ru.

От обычной Creta версию N Line можно отличить по новому дизайну переднего бампера и корпусам противотуманных фар треугольной формы. У радиаторной решетки иной рисунок в стиле Tucson, над ней появилась вентиляционная прорезь, а хромированные элементы затемнены. Сзади Creta N Line получила диффузор и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Довершают облик 17-дюймовые диски оригинального дизайна. На сиденьях вышиты эмблема N Line, она украшает рычаг коробки передач и рулевое колесо, а ярким акцентом стала красная строчка в обивке. Под капотом у спортивной Сreta – 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 120 лошадиных сил.

Главным конкурентом Creta N-Line станет Kia Seltos GT-line, а в Индии кроссоверу предстоит также соперничать с Tata Harrier и MG Hector. Информации о появлении модели в России нет.