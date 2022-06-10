Hyundai представила «спортивную» Creta N Line

Компания Hyundai представила «спортивную» версию кроссовера Creta N Line. Изначально мировой дебют новинки должен был состояться в России, однако из-за геополитической ситуации корейская компания перенесла презентацию в Бразилию. На местном рынке такая Creta стоит от 165 тыс. 090 реалов (1,98 млн рублей по нынешнему курсу), пишет портал Motor.ru.
От обычной Creta версию N Line можно отличить по новому дизайну переднего бампера и корпусам противотуманных фар треугольной формы. У радиаторной решетки иной рисунок в стиле Tucson, над ней появилась вентиляционная прорезь, а хромированные элементы затемнены. Сзади Creta N Line получила диффузор и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Довершают облик 17-дюймовые диски оригинального дизайна. На сиденьях вышиты эмблема N Line, она украшает рычаг коробки передач и рулевое колесо, а ярким акцентом стала красная строчка в обивке. Под капотом у спортивной Сreta – 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 120 лошадиных сил.
Главным конкурентом Creta N-Line станет Kia Seltos GT-line, а в Индии кроссоверу предстоит также соперничать с Tata Harrier и MG Hector. Информации о появлении модели в России нет.
Между тем, недавно индийская Hyundai Creta, которая внешне практически не отличается от аналога для России, получила новую специальную версию под названием Knight Edition («рыцарь»). Новинка предлагается с 1,5-литровым бензиновым мотором, развивающим 150 л.с., либо с дизельным двигателем той же мощности и объема. В числе внешних отличий от стандартной Creta – глянцевая черная отделка радиаторной решетки с красными вставками, затемненные элементы экстерьера (корпуса наружных зеркал, задние стойки и пороги) и красные тормозные суппорты, но только спереди. Логотип Hyundai покрыт черным хромом, а на задней двери появился логотип Knight Edition, указывающий на принадлежность к специальной серии. В салоне – черная же обивка сидений и рулевого колеса с красной строчкой, в красном цвете выполнена и окантовка вентиляционных отверстий.
Стоит отметить, что кроссовер Hyundai Creta остается самой продаваемой моделью SUV на российском рынке. По итогам пяти месяцев 2022 года реализация Hyundai Creta в нашей стране составила 12413 автомобилей, что на 61% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
На сегодняшний день Hyundai Creta доступна на российском рынке по цене от 1 млн 859 тыс. рублей. Автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. Кроссовер также предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.
Фото: Hyundai