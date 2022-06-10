Япония запрещает экспорт в Россию грузовиков, самосвалов, бульдозеров

Япония в рамках нового пакета санкций с 17 июня введет запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

Напомним, ранее, с 5 апреля, власти Японии ограничили поставки в Россию предметов роскоши, в том числе и автомобилей, пишет агентство «ТАСС». Эмбарго распространяется на модели дороже 6 млн иен (почти 50 тыс. долларов или около 4,1 млн рублей), причем как новые, так и подержанные, а также на мотоциклы стоимостью более 600 тыс. иен.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Евросоюз также ввел запрет на экспорт в Россию грузовиков и спецтехники, в том числе седельных тягачей, среднетоннажных грузовиков, бетономешалок, бульдозеров, тракторов, коммунальных машин для уборки улиц и самосвалов, а также пожарной техники и технологий. Запрет начнет действовать с 10 июля 2022 года на контракты, которые заключены до 9 апреля этого года.

Основной проблемой для перевозчиков в нынешних условиях становится не обновление автопарка, а поддержание в рабочем состоянии уже имеющейся техники, говорит председатель «Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов» Александр Котов. По его словам, сейчас перевозчиков больше будет волновать вопрос запчастей, а на новые машины спрос будет минимальным.

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Фото: Hino