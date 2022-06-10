Какие автомобили китайских марок имеют лучшую остаточную стоимость?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели очередное исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value) и определили модели китайских марок, которые имеют лучшую остаточную стоимость в 1 квартале 2022 года.
Как показало исследование, среди автомобилей из КНР по этому показателю лидирует кроссовер Changan CS35, оснащенный двигателем 1,6 л и автоматической КП. Через три года после покупки (которая была совершена в 1 квартале 2019-го) показатель Residual value у этой модели в среднем составляет 139,1%. Иными словами, владельцы 3-летнего кроссовера Changan CS35 в настоящее время могут продать его дороже той цены, за которую он был куплен.
На втором месте среди «китайцев» расположился Geely Atlas, укомплектованный 2-литровым двигателем и механической КП. Индекс RV данного кроссовера составляет 136,5%. С небольшим отставанием, тройку лидеров замыкает тоже Changan CS35, но уже с «механикой» – его результат равен 135,8%.
Как отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин, столь высокие результаты остаточной стоимости (более 100%) связаны с ростом цен на автомобили, который резко усилился в 1 квартале нынешнего года. И это характерно для моделей всех брендов, которыми владеют россияне.
Более подробная информация об этом содержится в исследовании «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», которое можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Партнер премии «Residual value – 2022» (сохранность остаточной стоимости автомобиля):
Фото: Changan, Geely