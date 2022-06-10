Какие автомобили китайских марок имеют лучшую остаточную стоимость?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели очередное исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value) и определили модели китайских марок, которые имеют лучшую остаточную стоимость в 1 квартале 2022 года.

Как показало исследование, среди автомобилей из КНР по этому показателю лидирует кроссовер Changan CS35, оснащенный двигателем 1,6 л и автоматической КП. Через три года после покупки (которая была совершена в 1 квартале 2019-го) показатель Residual value у этой модели в среднем составляет 139,1%. Иными словами, владельцы 3-летнего кроссовера Changan CS35 в настоящее время могут продать его дороже той цены, за которую он был куплен.

На втором месте среди «китайцев» расположился Geely Atlas, укомплектованный 2-литровым двигателем и механической КП. Индекс RV данного кроссовера составляет 136,5%. С небольшим отставанием, тройку лидеров замыкает тоже Changan CS35, но уже с «механикой» – его результат равен 135,8%.