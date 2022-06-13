Британский авторынок в мае 2022 года сократился на 21%

Британский авторынок в мае сократился на 20,6% и составил 124397 машин. По итогам пяти месяцев 2022 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 661121 единицу (-8,7%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются возникшими проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. В связи с этим в SMMT снизили свой прогноз продаж на 2022 год – с 1,89 миллиона до 1,72 млн машин.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в мае стал Ford, реализовавший 11106 автомобилей (-2,9%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 10502 машины (-36%). Третий результат показала Audi – 9057 проданных автомобилей (-29,5%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (8646 шт., -16,8%) и Kia (8530 шт., +3,9%).

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Фото: SMMT