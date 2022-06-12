УАЗ «Патриот» в мае 2022 года вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Ульяновский автозавод в мае реализовал 1302 автомобиля, что на 41% ниже показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2022 года в нашей стране было продано 8137 ульяновских внедорожников (-21%). В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,6% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» в мае выбрали 275 покупателей (-70%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Среди легких коммерческих автомобилей УАЗ по-прежнему лидирует семейство СГР с показателем 686 реализованных машин (-10%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 138 экземпляров, что на 52% хуже результата годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине мая Ульяновский автозавод приостанавливал производство в связи с государственными майскими праздниками и корпоративным отпуском, во время которого на предприятии была реализована весенняя кампания по ремонту производственного оборудования.

Во сколько обходится содержание автомобиля УАЗ (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: УАЗ